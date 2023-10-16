Крупин [Ятманов] Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупин [Ятманов] Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ятманов [крупин] Иван Савин

Мать: Ятманова Ирина Николавна

Бракосочетание
13.11.1919

Жена: не указана

Крупин Димитрий Иванович. Запись о заключении брака. Дата: 13 ноября 1919. Место регистрации: Отдел ЗАГС Великосельского волисполкома 1919 ГКУ ЯО ГАЯО Ф.Р-1022 Оп.5 Д.18 Л.75
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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