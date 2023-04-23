Кириченко (Меремез) Анна-Вильгельмина Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко (Меремез) Анна-Вильгельмина Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь поселянина, евангелическо-лютеранского вероисповедания.
Место жительства
1904 ст.
Береговое, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
22.10.1904 ст.

Муж: Кириченко Владимир Николаевич

Соленое Озеро, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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