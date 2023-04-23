Кириченко (Меремез) Анна-Вильгельмина Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь поселянина, евангелическо-лютеранского вероисповедания.
Место жительства
1904 ст.
Береговое, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
22.10.1904 ст.
Соленое Озеро, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно