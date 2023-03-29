Барменков Николай Ф.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Дубко Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Шарова Параскева Тимофеевна
Военная служба
С 1914
Ушел на фронт вместе с рабочими Путиловского завода
Работа или профессия
До 1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Путиловский завод
Смерть
Неизвестно