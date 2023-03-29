Барменков Николай Ф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барменков Николай Ф.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Дубко Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Шарова Параскева Тимофеевна

Военная служба
С 1914
Ушел на фронт вместе с рабочими Путиловского завода
Работа или профессия
До 1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Путиловский завод
Смерть
Неизвестно
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