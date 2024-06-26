Семёнова Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1897

Дата смерти

29.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1897

Отец: Яковлев Василий

Мать: Алексеева Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махотина Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Григорьев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
07.11.1940

Сын: Григорьев Вячеслав Григорьевич

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семёнович

Смерть
29.05.1983

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