Семёнова Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1897
Дата смерти29.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1897
Отец: Яковлев Василий
Мать: Алексеева Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махотина Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Григорьев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
07.11.1940
Сын: Григорьев Вячеслав Григорьевич
Отец ребёнка: Семёнов Григорий Семёнович
Смерть
29.05.1983