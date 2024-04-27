Кораблев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кораблев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кораблева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кораблев Алексей

Мать ребёнка: Кораблева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кораблев Николай

Мать ребёнка: Кораблева Екатерина

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кораблева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кораблева Екатерина

Теньково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кораблев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Кораблева Екатерина

Теньково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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