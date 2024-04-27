Кораблев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кораблев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кораблева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кораблев Алексей
Мать ребёнка: Кораблева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кораблев Николай
Мать ребёнка: Кораблева Екатерина
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кораблева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кораблева Екатерина
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кораблев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Кораблева Екатерина
Смерть
Неизвестно