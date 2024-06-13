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Заковряшин Антон Матвеевич

Место рождения

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
В некоторых военных документах указан 1904 год.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заковряшина Христина Титова

Рождение ребёнка
25.10.1918

Сын: Заковряшин Николай Антонович

Мать ребёнка: Заковряшина Христина Титова

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Призыв на военную службу
28.03.1942
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
В некоторых военных документах указаны даты 25.01.1941 и 10.07.1941.
Пропал без вести (военное)
1943
В некоторых военных документах указана дата 03.1945
Смерть
Неизвестно

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