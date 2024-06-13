Заковряшин Антон Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
В некоторых военных документах указан 1904 год.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1918
Сын: Заковряшин Николай Антонович
Мать ребёнка: Заковряшина Христина Титова
Призыв на военную службу
28.03.1942
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
В некоторых военных документах указаны даты 25.01.1941 и 10.07.1941.
Пропал без вести (военное)
1943
В некоторых военных документах указана дата 03.1945
Смерть
Неизвестно