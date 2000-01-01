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Лятушевич Николай Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Лятушевич Платон Ипполитович

Мать: Лятушевич Аполлинария Александровна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Лятушевич Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Лятушевич Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Милица Николаевна

Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Ника Николаевна

Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Оршанка 1908-1914
Смерть
1915
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