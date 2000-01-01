Лятушевич Николай Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Лятушевич Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Лятушевич Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Милица Николаевна
Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Ника Николаевна
Мать ребёнка: Лятушевич Лидия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Оршанка 1908-1914
Смерть
1915