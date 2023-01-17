Костюнин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костюнина Алла Афанасьевна
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костюнина Алла Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Работа или профессия
Неизвестно
футболист
Смерть
Неизвестно