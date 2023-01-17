Костюнин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюнин Виктор

Костюнин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костюнина Алла Афанасьевна

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костюнина Алла Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюнина Алла Афанасьевна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Работа или профессия
Неизвестно
футболист
Смерть
Неизвестно
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