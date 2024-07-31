Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна

Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна

Место рождения

Байново, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Байново, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Сосипатр Афанасьевич

Отец ребёнка: Кумпалов Афанасий Сергеевич

Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кумпалов Афанасий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1868

Сын: Цветков Фрол (Флор) Анкудимович (Игнатьевич по кр. отцу)

Отец ребёнка: Анкудин Евсевьевич

Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Цветков-Кумпалов Кузьма Афанасьевич

Отец ребёнка: Кумпалов Афанасий Сергеевич

Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Дочь: (Кумпалова-Цветкова) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Кумпалов Афанасий Сергеевич

Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.05.1884 ст.

Сын: Цветков-Кумпалов Никифор Афанасьевич

Отец ребёнка: Кумпалов Афанасий Сергеевич

Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Цветков-Кумпалов Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Кумпалов Афанасий Сергеевич

Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.06.1892 ст.

Дочь: (Кумпалова-Цветкова) Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Кумпалов Афанасий Сергеевич

Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.07.1899 ст.

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.