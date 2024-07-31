Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветков Сосипатр Афанасьевич
Отец ребёнка: Кумпалов Афанасий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1868
Сын: Цветков Фрол (Флор) Анкудимович (Игнатьевич по кр. отцу)
Отец ребёнка: Анкудин Евсевьевич
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Сын: Цветков-Кумпалов Кузьма Афанасьевич
Отец ребёнка: Кумпалов Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Дочь: (Кумпалова-Цветкова) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Кумпалов Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.05.1884 ст.
Сын: Цветков-Кумпалов Никифор Афанасьевич
Отец ребёнка: Кумпалов Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Цветков-Кумпалов Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Кумпалов Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.06.1892 ст.
Дочь: (Кумпалова-Цветкова) Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Кумпалов Афанасий Сергеевич
Бракосочетание
28.07.1899 ст.
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно