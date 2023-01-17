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Бакулина Евдокия Васильевна

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Место рождения

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1857 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1852 г.р.

Дети

Вычислено 1884 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Бракосочетание
27.01.1874

Муж: Лысов Василий Иванович

Бракосочетание
27.01.1874 ст.

Муж: Лысов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.

Сын: Лысов сын Васильевич

Отец ребёнка: Лысов Василий Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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