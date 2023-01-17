Бакулина Евдокия Васильевна
Место рожденияд. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1857 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Бракосочетание
27.01.1874
Бракосочетание
27.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.
Сын: Лысов сын Васильевич
Отец ребёнка: Лысов Василий Иванович
Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния