Фещенко Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко Андрей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1985

Отец: Фещенко Сергей Алексеевич

Мать: Фещенко Марина

Рождение ребёнка
05.04.2008

Дочь: Фещенко Кристина Андреевна

Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Анатольевна

Рождение ребёнка
30.10.2011

Сын: Фещенко Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фещенко Екатерина Анатольевна

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