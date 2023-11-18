Фещенко Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1985
Отец: Фещенко Сергей Алексеевич
Мать: Фещенко Марина
Рождение ребёнка
05.04.2008
Дочь: Фещенко Кристина Андреевна
Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Анатольевна
Рождение ребёнка
30.10.2011
Сын: Фещенко Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно