Лисицкий Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицкий Родион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисицкая Ганна Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисицкий Алексей Родионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисицкий Сергей Родионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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