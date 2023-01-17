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Поздняков Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1959

Отец: Поздняков Александр Михайлович

Мать: Позднякова Нина Емельяновна

Рождение ребёнка
15.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Позднякова Светлана Вячеславовна

Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.04.1985

Дочь: Жирных Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Позднякова Светлана Вячеславовна

Рождение ребёнка
11.07.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Позднякова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Светлана Вячеславовна

расторгнуто
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