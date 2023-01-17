Поздняков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1959
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1959
Рождение ребёнка
15.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Позднякова Светлана Вячеславовна
Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.04.1985
Дочь: Жирных Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Позднякова Светлана Вячеславовна
Рождение ребёнка
11.07.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Позднякова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Позднякова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
расторгнуто