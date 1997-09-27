Уловская Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1927
Дата смерти27.09.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Сын: Уловский Сергей Альбертович
Отец ребёнка: Уловский Альберт Александрович
Рождение ребёнка
28.02.1956
Сын: Уловский Александр Альбертович
Отец ребёнка: Уловский Альберт Александрович
Смерть
27.09.1997