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Уловская Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1927

Дата смерти

27.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уловский Альберт Александрович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Уловский Сергей Альбертович

Отец ребёнка: Уловский Альберт Александрович

Рождение ребёнка
28.02.1956

Сын: Уловский Александр Альбертович

Отец ребёнка: Уловский Альберт Александрович

Смерть
27.09.1997

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