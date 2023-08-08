Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сыса Иван Алексеевич

Мать: Сыса Матрёна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рая Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валера Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семён Иванович

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

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