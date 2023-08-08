Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сыса Иван Алексеевич
Мать: Сыса Матрёна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валера Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семён Иванович
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван