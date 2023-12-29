Свешникова (Свешникова) Ульяна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1680
Дата смерти1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1696
Рождение ребёнка
1697
Дочь: (Свешникова) Федора Афанасьевна
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Леонович
Рождение ребёнка
1700
Дочь: (Свешникова) Ефимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Леонович
Рождение ребёнка
1702
Сын: Свешников Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Леонович
Рождение ребёнка
1705
Дочь: (Свешникова) Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Леонович