Свешникова (Свешникова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Ульяна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1680

Дата смерти

1745

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1696

Муж: Свешников Афанасий Леонович

Рождение ребёнка
1697

Дочь: (Свешникова) Федора Афанасьевна

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Леонович

Рождение ребёнка
1700

Дочь: (Свешникова) Ефимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Леонович

Рождение ребёнка
1702

Сын: Свешников Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Леонович

Рождение ребёнка
1705

Дочь: (Свешникова) Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Леонович

Смерть
1745

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