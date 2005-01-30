Галкин Трофим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1894
Дата смерти10.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1894
Отец: Галкин Григорий
Мать: Галкина -
Рождение ребёнка
21.02.1925
Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
23.02.1928
Дочь: Коновалова Валентина Трофимовна
Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
09.10.1931
Дочь: Базаева Зинаида Трофимовна
Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна
Смерть
10.08.1968