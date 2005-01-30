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Галкин Трофим Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1894

Дата смерти

10.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1894

Отец: Галкин Григорий

Мать: Галкина -

Рождение ребёнка
21.02.1925

Сын: Галкин Федор Трофимович

Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
23.02.1928

Дочь: Коновалова Валентина Трофимовна

Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
09.10.1931

Дочь: Базаева Зинаида Трофимовна

Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна

Смерть
10.08.1968
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