Столбов Макар Филиппович
Место рождения
Дата рождения12.01.1875
Дата смерти18.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1875
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Столбова Лукерья Григорьевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Клавдия Макаровна
Мать ребёнка: Столбова Лукерья Григорьевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Таисия Макаровна
Мать ребёнка: Столбова Лукерья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1915