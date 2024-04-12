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Столбов Макар Филиппович

Место рождения

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.01.1875

Дата смерти

18.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1875

Отец: Столбов Филипп Николаевич

Мать: Столбова Любовь Косминична

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Столбов Иван Макарович

Мать ребёнка: Столбова Лукерья Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Клавдия Макаровна

Мать ребёнка: Столбова Лукерья Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Таисия Макаровна

Мать ребёнка: Столбова Лукерья Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Лукерья Григорьевна

Смерть
18.03.1915
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