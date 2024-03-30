Домрачева (Акельдова) Анастасия Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домрачева (Акельдова) Анастасия Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1986

Отец: Акельдов Эдуард Алексеевич

Мать: Шабалина Марина Леонидовна

Рождение ребёнка
06.07.2010

Дочь: Домрачева Анна Олеговна

Отец ребёнка: Домрачев Олег Олегович

Рождение ребёнка
15.10.2016

Дочь: Домрачева Виктория Олеговна

Отец ребёнка: Домрачев Олег Олегович

Рождение ребёнка
20.12.2018

Сын: Домрачев Павел Олегович

Отец ребёнка: Домрачев Олег Олегович

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