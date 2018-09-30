Плешакова (Сайкина) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1946
Дата смерти30.09.2018
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1946
Отец: Сайкин Василий Петрович
Мать: Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1968
Сын: Суровцев Эдуард Владимирович
Отец ребёнка: Суровцев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1977
Дочь: Светлана Александровна
Отец ребёнка: Плешаков Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.2018