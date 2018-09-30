Плешакова (Сайкина) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешакова (Сайкина) Наталья Васильевна

Плешакова (Сайкина) Наталья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1946

Дата смерти

30.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1946

Отец: Сайкин Василий Петрович

Мать: Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1968

Сын: Суровцев Эдуард Владимирович

Отец ребёнка: Суровцев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1977

Дочь: Светлана Александровна

Отец ребёнка: Плешаков Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцев Владимир Иванович

Смерть
30.09.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close