Андреев Вячеслав Васильевич
Место рожденияг. Курган, Курганская область, Россия
Дата рождения04.04.1965
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1965
Отец: Андреев Василий Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.02.1989
Рождение ребёнка
01.05.1990
Дочь: (Андреева) Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: (Андреева (Менщиков)) Татьяна Васильевна
Смерть
2009