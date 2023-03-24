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Андреев Вячеслав Васильевич

Место рождения

г. Курган, Курганская область, Россия

Дата рождения

04.04.1965

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1965

Отец: Андреев Василий Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
24.02.1989

Жена: (Андреева (Менщиков)) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
01.05.1990

Дочь: (Андреева) Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: (Андреева (Менщиков)) Татьяна Васильевна

Смерть
2009

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