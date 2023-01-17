Бизякин Парфен Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бизякин Парфен Андреевич

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Место рождения

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Бизякин Василий Парфенович

Мать ребёнка: Бизякина Агафья Яковлевна

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бизякина Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титкова Мария Парфеновна

Мать ребёнка: Бизякина Агафья Яковлевна

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бизякин Петр Парфенович

Мать ребёнка: Бизякина Агафья Яковлевна

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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