Прасковья Максимова
Место рождения
Дата рождения30.07.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1830 ст.
Отец: Максим Алексеев
Мать: Ирина Абрамова
Бракосочетание
28.04.1848 ст.
Муж: Федосей Филиппов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.05.1849 ст.
Сын: Тимофей Федосеев
Отец ребёнка: Федосей Филиппов
Рождение ребёнка
18.09.1851 ст.
Сын: Дмитрий Федосеев
Отец ребёнка: Федосей Филиппов
Смерть
Неизвестно