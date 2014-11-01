Арутюнов Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнов Максим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.2014

Отец: Арутюнов Сергей Каренович

Мать: Арутюнова .

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