Шмонин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1874
Бракосочетание
02.11.1892
Рождение ребёнка
30.04.1903
Сын: Шмонин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шмонина Прасковья (Параскева) Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Шмонина Прасковья (Параскева) Петровна
Рождение ребёнка
19.01.1908
Мать ребёнка: Шмонина Прасковья (Параскева) Петровна
Рождение ребёнка
14.04.1910
Сын: Шмонин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шмонина Прасковья (Параскева) Петровна
Рождение ребёнка
05.07.1912
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Шмонина Прасковья (Параскева) Петровна
Смерть
Неизвестно