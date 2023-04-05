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Шмонин Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1874

Отец: Шмонин Николай Иванович

Мать: Шмонина Агрипина Никитична

Бракосочетание
02.11.1892

Жена: Шмонина Прасковья (Параскева) Петровна

Рождение ребёнка
30.04.1903

Сын: Шмонин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шмонина Прасковья (Параскева) Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Шмонина Прасковья (Параскева) Петровна

Рождение ребёнка
19.01.1908

Сын: Шмонин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Шмонина Прасковья (Параскева) Петровна

Рождение ребёнка
14.04.1910

Сын: Шмонин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шмонина Прасковья (Параскева) Петровна

Рождение ребёнка
05.07.1912

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Шмонина Прасковья (Параскева) Петровна

Смерть
Неизвестно
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