Селедкин Федор Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Евдоким Дмитриев
Мать: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Селедкина Гликерия Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Филиппова
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)