Селедкин Федор Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селедкин Федор Евдокимов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Евдоким Дмитриев

Мать: Евдокия Семенова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Селедкина Гликерия Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Филиппова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селедкина Гликерия Родионова

Смерть
После 1917
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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