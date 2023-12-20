Климов Андриан Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти10.12.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Климов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Климова Екатерина Андриановна
Мать ребёнка: Климова Настасья Степановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Климова Парасковья Андриановна
Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Климов Иннокентий Андрианович
Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Климов Афанасий Андрианович
Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна
Смерть
10.12.1880