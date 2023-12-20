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Климов Андриан Иванович

Место рождения

Нижний Торей, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1806

Дата смерти

10.12.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Климов Иван

Мать: Климова Параскева Фиофановна

Нижний Торей, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Настасья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Климова Екатерина Андриановна

Мать ребёнка: Климова Настасья Степановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Климова Парасковья Андриановна

Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Климов Иннокентий Андрианович

Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна

Нижний Торей, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Климов Иван АНДРИАНОВИЧ

Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Климов Иаким Андрианович

Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Климов Ефрем Андрианович

Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Климов Илья Андрианович

Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Климов Афанасий Андрианович

Мать ребёнка: Климова Ксения (Аксинья) Дмитриевна

Смерть
10.12.1880

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