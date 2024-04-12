Ляпкова Феодосия (Волкова) Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкова Феодосия (Волкова) Фёдорова

Место рождения

Ковригино, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Волков Феодор Михайлов

Мать: Волкова Ирина Васильева

Ковригино, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
27.10.1902 ст.

Муж: Ляпков Василий Иродионов

https://yandex.ru/archive/catalog/1101ae88-78fa-4d23-a2be-dc73cf4da95a/294?center=1381+1451
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.

Сын: Ляпков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ляпков Василий Иродионов

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/5053473d-a030-44cd-9922-0e16a063e9cb/8?center=2221+1642
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ляпков Василий Иродионов

Рождение ребёнка
19.?.1908

Сын: Ляпков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ляпков Василий Иродионов

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ляпков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ляпков Василий Иродионов

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ляпков Георгий

Отец ребёнка: Ляпков Василий Иродионов

Смерть
Неизвестно
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