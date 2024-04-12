Ляпкова Феодосия (Волкова) Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Волков Феодор Михайлов
Мать: Волкова Ирина Васильева
Бракосочетание
27.10.1902 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/1101ae88-78fa-4d23-a2be-dc73cf4da95a/294?center=1381+1451
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.
Отец ребёнка: Ляпков Василий Иродионов
Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/5053473d-a030-44cd-9922-0e16a063e9cb/8?center=2221+1642
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ляпков Василий Иродионов
Рождение ребёнка
19.?.1908
Отец ребёнка: Ляпков Василий Иродионов
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ляпков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ляпков Василий Иродионов
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ляпков Георгий
Отец ребёнка: Ляпков Василий Иродионов
Смерть
Неизвестно