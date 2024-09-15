Быкасов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
с тамбовской
Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1882
Сын: Быкасов Константин Филиппович
Мать ребёнка: не указана
с тамбовской 1892
Смерть
Неизвестно