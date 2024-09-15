Быкасов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкасов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

с тамбовской
Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Быкасов Константин Филиппович

Мать ребёнка: не указана

с тамбовской 1892
Смерть
Неизвестно

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