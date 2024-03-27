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Крымчурин Бахтияр Баимович

Место рождения

д. Шарипово Мелеузовский район БАССР

Дата рождения

1905

Дата смерти

27.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шарипово Мелеузовский район БАССР
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Рыскильдина Майтап Бахтияровна

Мать ребёнка: не указана

д.Шарипово, Мелеузовского района, БАССР
Военная служба
Неизвестно
Карамшурин Бахтияр Баитович Именной список части Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Башкирская АССР, Мелеузовский р-н, Арасланский с/с, д. Б.-Шариново Дата призыва: 04.06.1942 Место призыва: Мелеузовский РВК, Башкирская АССР, Мелеузовский р-н Воинская часть: 533 сп Выбытие из воинской части: 29.08.1942 Куда выбыл: Погиб Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 7178 Опись ист. информации: 69309с Дело ист. информации: 6
Смерть
27.08.1942
Мгинский район, Ленинградская область
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
с.Путилово, Мгинский район, Ленинградская область.
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