Карамшурин Бахтияр Баитович Именной список части Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Башкирская АССР, Мелеузовский р-н, Арасланский с/с, д. Б.-Шариново Дата призыва: 04.06.1942 Место призыва: Мелеузовский РВК, Башкирская АССР, Мелеузовский р-н Воинская часть: 533 сп Выбытие из воинской части: 29.08.1942 Куда выбыл: Погиб Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 7178 Опись ист. информации: 69309с Дело ист. информации: 6

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