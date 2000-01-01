Закирзянов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закирзянов Хамит Александрович
Мать ребёнка: Закирзянова Бибигайша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закирзянов Камиль Александрович
Мать ребёнка: Закирзянова Бибигайша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно