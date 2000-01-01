Закирзянов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирзянов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирзянова Бибигайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирзянова Бибигайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирзянова Бибигайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирзянова Бибигайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирзянова Бибигайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закирзянов Хамит Александрович

Мать ребёнка: Закирзянова Бибигайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирзянова Бибигайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закирзянов Камиль Александрович

Мать ребёнка: Закирзянова Бибигайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирзянова Бибигайша

Смерть
Неизвестно
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