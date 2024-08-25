Объеткова (Дехтерева) Акилина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбъеткова (Дехтерева) Акилина Трофимовна

Объеткова (Дехтерева) Акилина Трофимовна

Место рождения

Дмитриевщина

Дата рождения

13.06.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1837

Отец: Дехтерев Трофим Еремеевич

Мать: Дехтерева Марфа Кириловна

Дмитриевщина
Бракосочетание
26.10.1856

Муж: Объетков Гавриил Прокопьевич

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.11.1862

Сын: Объедков Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Объетков Гавриил Прокопьевич

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.11.1864

Дочь: Семьянинова Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Объетков Гавриил Прокопьевич

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.?.1867

Сын: Объедков Иларион Гаврилович

Отец ребёнка: Объетков Гавриил Прокопьевич

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.