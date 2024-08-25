Объеткова (Дехтерева) Акилина Трофимовна
Место рожденияДмитриевщина
Дата рождения13.06.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1837
Дмитриевщина
Бракосочетание
26.10.1856
Рождение ребёнка
29.11.1862
Сын: Объедков Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Объетков Гавриил Прокопьевич
Рождение ребёнка
20.11.1864
Дочь: Семьянинова Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Объетков Гавриил Прокопьевич
Рождение ребёнка
15.?.1867
Сын: Объедков Иларион Гаврилович
Отец ребёнка: Объетков Гавриил Прокопьевич
Смерть
Неизвестно