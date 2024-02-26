Анисья Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Семен Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Настасья Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Иванов (Ич)

Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Василий Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Иванов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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