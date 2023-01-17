Журавский Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавский Дмитрий Иванович

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Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния
Место жительства
С 1838
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1838
Нежин, Черниговская область, Украина
Смерть
1891
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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