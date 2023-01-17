Журавский Дмитрий Иванович
Место рожденияКурская губерния
Дата рождения1821
Дата смерти1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния
Место жительства
С 1838
Место жительства
По 1838
Нежин, Черниговская область, Украина
Смерть
1891