Рассохина (Воробьёва) Марианна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассохина (Воробьёва) Марианна Владимировна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

07.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1984

Отец: Воробьёв Владимир Васильевич

Мать: Воробьёва Надежда Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
21.12.2002

Муж: Рассохин Дмитрий Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.2003

Сын: Рассохин Артём Дмитриевич

Отец ребёнка: Рассохин Дмитрий Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
22.11.2005

Муж: Рассохин Дмитрий Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
24.08.2012

Муж: Кучаев Артём Сергеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.2012

Дочь: Кучаева Даниэлла Артёмовна

Отец ребёнка: Кучаев Артём Сергеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
19.05.2014

Муж: Кучаев Артём Сергеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рассохин Дмитрий Александрович

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