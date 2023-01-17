Рассохина (Воробьёва) Марианна Владимировна
Место рождения
Дата рождения07.08.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1984
Бракосочетание
21.12.2002
Рождение ребёнка
12.11.2003
Сын: Рассохин Артём Дмитриевич
Отец ребёнка: Рассохин Дмитрий Александрович
Развод
22.11.2005
Бракосочетание
24.08.2012
Рождение ребёнка
17.11.2012
Дочь: Кучаева Даниэлла Артёмовна
Отец ребёнка: Кучаев Артём Сергеевич
Развод
19.05.2014
Бракосочетание
Неизвестно