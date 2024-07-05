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Бебкаев Михаил Кузьмич

Место рождения

Нижнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

31.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Бебкаев Кузьма Карпович

Мать: Бебкаева Анастасия Семёновна

Нижнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1928

Жена: Бебкаева (Кузнецова) Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
04.12.1929

Сын: Бебкаев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Бебкаева (Кузнецова) Домна Алексеевна

Нижнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Тимофеева (Бебкаева) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Бебкаева (Кузнецова) Домна Алексеевна

Место жительства
С 1940 по 1950
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
31.01.1963

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