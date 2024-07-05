Бебкаев Михаил Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти31.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
04.12.1929
Мать ребёнка: Бебкаева (Кузнецова) Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Тимофеева (Бебкаева) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Бебкаева (Кузнецова) Домна Алексеевна
Место жительства
С 1940 по 1950
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
31.01.1963