Коберштейн Лилия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коберштейн Лилия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Коберштейн Василий

Мать: Гейнке Валерия Николаевна

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