Семенцов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменцов Дмитрий Алексеевич

Семенцов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1975

Дата смерти

13.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1975

Отец: Семенцов Алексей Семенович

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
15.01.2000

Дочь: Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Кандаурова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кандаурова Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандаурова Елена Викторовна

Смерть
13.04.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close