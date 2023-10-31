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Кокорина Евгения Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1885 ст.

Сын: Кокорин Александр Афанасьев

Отец ребёнка: Кокорин Афанасий Григорьев

Рождение ребёнка
14.09.1894 ст.

Дочь: Кокорина Любовь Афанасьева

Отец ребёнка: Кокорин Афанасий Григорьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Афанасий Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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