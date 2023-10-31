Кокорина Евгения Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1885 ст.
Сын: Кокорин Александр Афанасьев
Отец ребёнка: Кокорин Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
14.09.1894 ст.
Дочь: Кокорина Любовь Афанасьева
Отец ребёнка: Кокорин Афанасий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно