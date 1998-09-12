Юшина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербатов Александр Николаевич

Мать: Ерёмина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
09.05.1991

Дочь: Юшина Алина Александровна

Отец ребёнка: Шереметьев Александр Александрович

Рождение ребёнка
28.02.1993

Сын: Шереметьев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Шереметьев Александр Александрович

Рождение ребёнка
12.09.1998

Дочь: Сальникова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Юшин Константин Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шереметьев Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шереметьева Юлия Александровна

Отец ребёнка: Шереметьев Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшин Константин Викторович

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