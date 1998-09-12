Юшина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1991
Дочь: Юшина Алина Александровна
Отец ребёнка: Шереметьев Александр Александрович
Рождение ребёнка
28.02.1993
Сын: Шереметьев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Шереметьев Александр Александрович
Рождение ребёнка
12.09.1998
Дочь: Сальникова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Юшин Константин Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шереметьева Юлия Александровна
Отец ребёнка: Шереметьев Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно