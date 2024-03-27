Таймасов Ахмадулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаймасов Ахмадулла

Таймасов Ахмадулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1930

Сын: Сагитов Ахат Ахмадуллович

Мать ребёнка: Таймасова Газиза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таймасова Газиза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагитов Талиб Ахмадуллович

Мать ребёнка: Таймасова Газиза

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close