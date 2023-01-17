Иконников Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1850
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
...крещен того же ноября пятого числа свящ. Василием Иконниковым с дьяконом Иоанном Тервинским ...Петропавловского Кафедрального Собора