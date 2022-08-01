Полак Polak Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Полак Polak Николаус Генрихович
Отец ребёнка: Полак Polak Генрих
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полак Polak Генрих
Смерть
После 1775
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.