Полак Polak Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полак Polak Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Полак Polak Николаус Генрихович

Отец ребёнка: Полак Polak Генрих

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полак Polak Генрих

Смерть
После 1775
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
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