Костромина (Кутасова) Лариса Александровна
Место рождения
Дата рождения16.08.1954
Дата смерти?.11.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1954
Отец: Кутасов Александр
Рождение ребёнка
04.09.1979
Дочь: Вохминцева Лясинэ Александровна
Отец ребёнка: Костромин Александр Петрович
Рождение ребёнка
25.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костромин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.2007