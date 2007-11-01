Костромина (Кутасова) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Кутасова) Лариса Александровна

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Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

16.08.1954

Дата смерти

?.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1954

Отец: Кутасов Александр

Мать: Кутасова Маргарита Казимировна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.09.1979

Дочь: Вохминцева Лясинэ Александровна

Отец ребёнка: Костромин Александр Петрович

Рождение ребёнка
25.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костромин Александр Петрович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Александр Петрович

Смерть
?.11.2007
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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