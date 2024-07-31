Прощалыкина (Андронова) Пелагея
Место рожденияТульская область, Богородицкий р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андронов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прощалыкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прощалыкин Иван
Рождение ребёнка
29.03.1950
Сын: Прощалыкин Алексей
Отец ребёнка: Прощалыкин Иван
Смерть
Неизвестно