Насретдинов Минзалиф Халимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насретдинов Минзалиф Халимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Насретдинов Халим Файзетдинович

Мать: Махруза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насретдинов Зуфар Минзалифович

Мать ребёнка: Галлямова Ляля Фанусовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насретдинов Ильдар Минзалифович

Мать ребёнка: Галлямова Ляля Фанусовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насретдинова Ляйля

Мать ребёнка: Галлямова Ляля Фанусовна

Смерть
Неизвестно
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