Насретдинов Минзалиф Халимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Насретдинов Халим Файзетдинович
Мать: Махруза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насретдинов Зуфар Минзалифович
Мать ребёнка: Галлямова Ляля Фанусовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насретдинов Ильдар Минзалифович
Мать ребёнка: Галлямова Ляля Фанусовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насретдинова Ляйля
Мать ребёнка: Галлямова Ляля Фанусовна
Смерть
Неизвестно