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Свитанько Алексей Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1914

Дата смерти

24.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914

Отец: Свитанько Назар

Мать: не указана

Бракосочетание
15.06.1939

Жена: Свитанько Екатерина Анисимовна

Военная служба
После ?.06.1939
Военная награда
18.09.1944
Рождение ребёнка
20.09.1949

Дочь: Маюнова Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Свитанько Екатерина Анисимовна

Киев, Киевский уезд
приемные родители, сведения о родных родителях отсутствуют, была подброшена в дом малютки.
Эмиграция
1953
остров Парамушир, Северные Курилы, с. Шелехово
Военная награда
06.04.1985
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
24.06.1992
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
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