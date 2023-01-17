Свитанько Алексей Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1914
Дата смерти24.06.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914
Отец: Свитанько Назар
Мать: не указана
Бракосочетание
15.06.1939
Военная служба
После ?.06.1939
Военная награда
18.09.1944
Рождение ребёнка
20.09.1949
Дочь: Маюнова Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Свитанько Екатерина Анисимовна
Киев, Киевский уезд
приемные родители, сведения о родных родителях отсутствуют, была подброшена в дом малютки.
Эмиграция
1953
остров Парамушир, Северные Курилы, с. Шелехово
Военная награда
06.04.1985
Смерть
24.06.1992