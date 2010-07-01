Ильиных Юрий Васильевич 05.08.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильиных Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1950

Дата смерти

01.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1950

Отец: Ильиных Василий Прокопьевич

Мать: Ильиных (Янова) Федосья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильиных Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
24.04.1972

Дочь: Жидкова (Ильиных) Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Ильиных Надежда Григорьевна

Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.04.1975

Сын: Ильиных Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Ильиных Надежда Григорьевна

Смерть
01.07.2010

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