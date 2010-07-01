Ильиных Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1950
Дата смерти01.07.2010
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1972
Дочь: Жидкова (Ильиных) Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Ильиных Надежда Григорьевна
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.04.1975
Мать ребёнка: Ильиных Надежда Григорьевна
Смерть
01.07.2010