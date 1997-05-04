Спиридонов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1932
Дата смерти04.05.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1932
Рождение ребёнка
06.03.1965
Сын: Спиридонов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Спиридонова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
06.02.1969
Сын: Спиридонов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Спиридонова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
11.05.1971
Сын: Спиридонов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Спиридонова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
18.08.1975
Дочь: Колпачникова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Спиридонова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
18.08.1975
Дочь: Пиликина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Спиридонова Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1997