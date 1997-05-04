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Спиридонов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1932

Дата смерти

04.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1932

Отец: Спиридонов Николай Иванович

Мать: Спиридонова Агния Прокопьевна

Рождение ребёнка
06.03.1965

Сын: Спиридонов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Спиридонова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
06.02.1969

Сын: Спиридонов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Спиридонова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
11.05.1971

Сын: Спиридонов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Спиридонова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
18.08.1975

Дочь: Колпачникова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Спиридонова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
18.08.1975

Дочь: Пиликина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Спиридонова Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Галина Алексеевна

Смерть
04.05.1997
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