Кувшинова (Папертева) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Папертева) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1934

Дата смерти

04.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1934

Отец: Папертев Николай Михайлович

Мать: Папертева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
17.08.1956

Дочь: Арефьева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Арефьев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшинов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кувшинов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшинов Николай

Смерть
04.02.2011
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