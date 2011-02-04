Кувшинова (Папертева) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1934
Дата смерти04.02.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1934
Рождение ребёнка
17.08.1956
Дочь: Арефьева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Арефьев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшинов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кувшинов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшинов Николай
Смерть
04.02.2011